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В конгрессе США назвали главу офиса Зеленского «агентом Кремля»

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Фото: РИА Новости/стрингер
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Член конгресса США от Республиканской партии Виктория Спарц заявила, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак является «агентом Кремля». Она написала письмо американскому лидеру Джо Байдену с просьбой провести брифинг о процедурах надзора в отношении Ермака. Об этом она заявила 8 июля в Twitter.

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Спарц обратила внимание Байдена на то, что Ермак назначил украинского юриста Олега Татарова своим заместителем по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах, однако он развалил дело.

Помимо этого отмечается, что Татаров был высокопоставленным сотрудником полиции при экс-президенте Украины Викторе Януковиче, который «преследовал протестующих евромайдана».

Виктория Спарц родилась на Украине, в селе Носовка Черниговской области. Она является первой украинкой, попавшей в конгресс США. С 2000 года она живет в Соединенных Штатах, состоит в браке с американцем.

Ранее, 21 июня, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила «агентов ФСБ», которые вели «разрывно-подрывную деятельность в органах власти». По сообщению ведомства, в ходе многоэтапной спецоперации были задержаны заведующий отделом секретариата правительства и руководитель дирекции Торгово-промышленной палаты Украины. Как уточнили в ведомстве, эти чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и кадровых данных украинских правоохранителей.

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