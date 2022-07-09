В конгрессе США назвали главу офиса Зеленского «агентом Кремля»
Член конгресса США от Республиканской партии Виктория Спарц заявила, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак является «агентом Кремля». Она написала письмо американскому лидеру Джо Байдену с просьбой провести брифинг о процедурах надзора в отношении Ермака. Об этом она заявила 8 июля в Twitter.
Спарц обратила внимание Байдена на то, что Ермак назначил украинского юриста Олега Татарова своим заместителем по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах, однако он развалил дело.
Помимо этого отмечается, что Татаров был высокопоставленным сотрудником полиции при экс-президенте Украины Викторе Януковиче, который «преследовал протестующих евромайдана».
Виктория Спарц родилась на Украине, в селе Носовка Черниговской области. Она является первой украинкой, попавшей в конгресс США. С 2000 года она живет в Соединенных Штатах, состоит в браке с американцем.
Ранее, 21 июня, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила «агентов ФСБ», которые вели «разрывно-подрывную деятельность в органах власти». По сообщению ведомства, в ходе многоэтапной спецоперации были задержаны заведующий отделом секретариата правительства и руководитель дирекции Торгово-промышленной палаты Украины. Как уточнили в ведомстве, эти чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и кадровых данных украинских правоохранителей.