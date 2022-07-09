Защита начальника ГИБДД Петербурга Семенова обжаловала его арест

Защита начальника УГИБДД Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова обжаловала его арест. Об этом сообщил адвокат Михаил Крылов 9 июля.

«Я подал апелляцию на решение заключить под стражу моего подзащитного Семенова», — сказал ТАСС Крылов.

Адвокат отметил, что Семенову предъявили обвинение еще перед арестом.

Семенов был задержан 6 июля и в тот же день заключен под стражу до 5 сентября по делу помощника главы МВД России Сергея Умнова о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Как тогда рассказал корреспондент «Известий», заседание проводилось в закрытом режиме в целях неразглашения данных свидетелей и сохранения в тайне информации, публикация которой может повредить следствию.

Кроме того, 6 июля суд арестовал на такой же срок еще троих фигурантов дела — бывшего замглавы ГУ МВД по Санкт-Петербургу генерала Ивана Абакумова, помощника главы МВД России Сергея Умнова, начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву. Умнов не признал вину в инкриминируемом ему преступлении.

Уголовное дело было возбуждено два года назад. Тогда сотрудники управления собственной безопасности провели обыски в обособленных подразделениях межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО).

В деле также фигурировал Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Он по документам занимается помощью действующим сотрудникам полиции и ветеранам МВД. По данным правоохранителей, на протяжении многих лет все МРЭО города перечисляли в фонд средства якобы в благотворительных целях, однако на деле деньги поступали на личные счета арестованных. По предварительным подсчетам, оборот одной частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц.