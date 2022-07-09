В Ульяновской области объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Ульяновской области 9 июля ожидается сильный дождь и локальный град. В регионе объявили «желтый» уровень опасности в связи с погодой. Об этом заявило управление МЧС по региону.

В ведомстве рекомендовали местным жителям при грозе отказаться от поездок на личном транспорте. При управлении автомобилем необходимо соблюдать дистанцию, так как плохая видимость на дорогах может привести к аварии, отмечает ulpravda.ru.

При сильном ветре рекомендуется укрываться в зданиях. Нельзя стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.

7 июля в результате разгула стихии затопило станцию метро «Павелецкая» в Москве. Кроме того, сильнейший ливень снес дорожные ограждения и повалил деревья, в результате чего пострадал один человек.