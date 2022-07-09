В Коми произошел пожар в здании школы

Пожар в здании начальной школы произошел в деревне Большое Галово в Ижемском районе Республики Коми. Об этом в субботу, 9 июля, сообщило региональное управление МЧС.

Инцидент произошел 8 июля в 12:30. В здании загорелось помещение санузла, отмечает ИА «Комиинформ». Площадь пожара составила 10 кв. м. Пожарным удалось предотвратить его распространение на соседние помещения. В результате происшествия никто не пострадал.

По факту пожара проводится проверка, его причины устанавливаются.

Ранее, 7 июля, сообщалось, что на территории Кетченеровского района Калмыкии во время маршрутного рейса загорелся двухэтажный пассажирский автобус с людьми в салоне. Никто не пострадал.