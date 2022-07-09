Два человека погибли при столкновении двух автомобилей под Самарой

В Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями, в результате два человека погибли. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Отмечается, что на месте аварии до приезда скорой помощи скончались водители Niva и Largus.

Также в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров Largus. Все потерпевшие госпитализированы.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Днем ранее один человек погиб, еще трое пострадали в результате ДТП в Тверской области. В Сонковском районе на автодороге Вышний Волочек – Бежецк – Сонково автомобиль Chevrolet съехал с дороги и врезался в дерево. В результате 28-летняя пассажирка погибла. Среди пострадавших — восьмилетний мальчик.