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Захарова заявила, что Блинкен сочиняет небылицы об изоляции России на G20

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Госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы о том, что на саммите G20 Россия якобы оказалась в изоляции, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров досрочно покинул встречу. Об этом в субботу, 9 июля, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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«Это Вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о Вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы», — написала она в Telegram-канале.

По словам дипломата, Блинкен лично просит всех изолировать Россию, однако ему лишь смеются в спину, понимая, что нынешняя администрация обречена на конец.

Ранее, 8 июля, Захарова подчеркнула, что попытки Запада бойкотировать выступление Лаврова на G20 провалились. Она также рассказала, что западные журналисты часами ходили с блокнотами по залу и искали, кто из политиков сколько времени провел в помещении, чтобы хоть как-то «натянуть тему бойкота».

Накануне сообщалось, что традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20 отменили. По данным ряда СМИ, вероятной причиной отмены стало отношение участников встречи к спецоперации России по защите мирного населения Донбасса. В частности, в большей степени на отмену фотосессии повлияла позиция госсекретаря США Энтони Блинкена. Сообщалось, что он не хотел участвовать в одном мероприятии с Лавровым.

Глава МИД РФ заявил, что не приглашал Блинкена делать с ним совместное фото.

Стало также известно, что глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси не пришел на званый ужин глав министерств иностранных дел «большой двадцатки» в рамках встречи на Бали. Отмечалось, что Ёсимаса так избежал встречи с Лавровым.

Российский министр, в свою очередь, отметил, что бойкот со стороны стран Запада приветственного ужина — «это их нежелание, это их понимание протокола, просто вежливости». Лавров сказал, что сам не бойкотировал выступления коллег, посетив их все.

Саммит G20 — это встреча глав стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этом году мероприятие состоится 15–16 ноября на острове Бали.

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