В Одессе продавец отказался обслужить русскоговорящего мужчину

В социальных сетях распространяется видео, сделанное в одном из магазинов Одессы. Сотрудник торговой точки отказался обслужить мужчину, говорящего на русском языке.

Продавец ответил мужчине, зашедшему в магазин, чтобы оплатить услуги связи, что будет говорить с ним только на украинском языке, так как находится на Украине.

«Да ты не на Украине, ты в Одессе», — возразил ему клиент.

Мужчина пояснил, что в Одессе по-русски имеют право говорить все. Однако консультант продолжал настаивать на своем и потребовал собеседника перейти на украинский язык.

С 16 июля на Украине за общение с клиентами на русском языке в сфере обслуживания начнут взиматься штрафы.

Как сообщалось в июне, с 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу. При этом решение по поводу преподавания русского языка остается за главой города Геннадием Трухановым, который ранее обеспокоился ростом ненависти ко всему русскому.

4 июля стало известно, что глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о постепенном отказе города от использования русского языка и переходе на украинский.

14 июня стало известно о возможном запрете на Украине книг, авторами которых являются граждане РФ. Это предложение было передано на ознакомление депутатам Верховной рады. Запрет планируется ввести на выпуск, ввоз и распространение произведений тех авторов, которые «в любой период после 1991 года» были гражданами РФ.