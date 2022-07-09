Один человек погиб в ДТП в Тверской области

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате ДТП в Тверской области. Об этом в субботу, 9 июля, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Как отмечают «Тверские ведомости», инцидент произошел накануне, 8 июля, в Сонковском районе на автодороге Вышний Волочек – Бежецк – Сонково. Автомобиль Chevrolet съехал с дороги и врезался в дерево. В результате 28-летняя пассажирка погибла. Среди пострадавших — восьмилетний мальчик.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Ранее в субботу в Новосибирске каршеринговый автомобиль наехал на остановку общественного транспорта. Один человек погиб, трое пострадали. По данным ГАИ, водитель авто был нетрезв.