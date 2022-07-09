На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство

В Унечском районе Брянской области на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало взрывное устройство. Об этом 9 июля сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

По его словам, из-за случившегося повредились стекла кабины машиниста, железнодорожные пути целые. Никто не пострадал.

«На месте работают специализированные оперативные службы», — написал он.

Накануне в регионе продлили «желтый» уровень террористической опасности еще на 15 суток. Как уточнило правительство области, он будет действовать до 23 июля.

В тот же день сообщалось, что в воздушном пространстве региона дважды были замечены украинские беспилотники. Один из них обстрелял пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи, второй был сбит российскими средствами противовоздушной обороны. Никто из жителей не пострадал.

До этого, 6 июля, украинские военные обстреляли село Некислица в Севском районе. Как отметил Богомаз, в результате инцидента не было повреждений жилых домов и общественных строений. Жертв и пострадавших нет. На месте работали все оперативные службы.