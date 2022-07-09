В Калужской области появится новая благоустроенная набережная

В Кирове в Калужской области на Верхнем озере появится новая благоустроенная набережная. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает газета «Весть» со ссылкой на главу районной администрации Игоря Феденкова.

«Набережная уже обрела облик: сделаны тротуарные дорожки, входная группа, установлено ограждение. Впереди подрядчику еще предстоит установить малые архитектурные формы, разровнять грунт на всей территории, высадить газонную траву», — приводит издание его слова.

Открытие набережной запланировано на конец августа. Ее протяженность составит 250 м.

4 июля сообщалось, что в селе Ивановка Амурской области планируют создать экопарк. Центром притяжения туристов и местных жителей станет озеро, расположенное в центре села рядом с районной больницей. Там обустроят смотровую площадку, зоны отдыха, установят точки питания, кафе, фонари, беседки и скамейки.