Стоимость проезда в общественном транспорте вырастет в Воронеже

В Воронеже вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом заявил глава города Вадим Кстенин.

По его словам, повышение произойдет постепенно в этом году.

«Наши перевозчики сейчас реально находятся не в очень хорошем состоянии, поэтому могу смело сказать, что рост тарифов будет. Это неизбежно», — приводит его слова ИА «Абирег».

Сейчас ведутся и проверяются расчеты.

«В прошлом году считали, было 35 рублей — это чтобы убытки не получать. <...> Повышение тарифов должно быть плавным, чтобы не било по карманам граждан. Конечно, сейчас о 35 рублях мы говорить не будем», — отметил он.

2 июня министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщило, что транспортная карта «Тройка» появилась в продаже на 32 автовокзалах и автостанциях Московской области. При оплате проезда столичным проездным в автобусах Подмосковья действует система лояльности. После каждой 10-й поездки, совершенной в течение 30 дней, скидка увеличивается на 7%, а с 51-й — достигает максимальных 35%.