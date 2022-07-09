В Румынии заявили о своей ключевой роли в будущем восстановлении Украины

Министр экономики Румынии Флорин Спэтару в субботу 9 июля заявил, что страна имеет все необходимые условия чтобы сыграть ключевую роль в будущем восстановлении Украины.

«Я считаю, что восстановление Украины — это обязанность цивилизованного европейского общества. И мы, все страны Евросоюза, должны внести свой вклад в это. Мы будем играть ключевую роль во всей конфигурации реконструкции, скажем, на годы, на это будет выделена значительная сумма денег», — заявил глава ведомства в эфире телеканала Digi 24.

Спэтару добавил, что Румыния предоставила возможность многим украинским беженцам получить работу и интегрироваться в общество.

«Это основа для восстановления Украины, потому что в какой-то момент эти люди вернутся на Украину и продолжат работать», — добавил министр.

Ранее, 7 июля, Еврокомиссия отказалась выдать Украине кредит на €1,5 млрд из-за опасений невозврата средств. ЕК настаивает на повышении провизии по кредиту — суммы предполагаемых убытков — до 70% от общего финансирования против традиционных 9%.

Прежде глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предложила Украине создать международную платформу по восстановлению страны после завершения российской спецоперации по защите Донбасса. Также она рассказала, что Евросоюз уже направил украинскому правительству €6,2 млрд, еще больше помощи ожидается в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите мирного населения. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе. Власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости. 21 февраля президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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