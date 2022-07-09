В Якутии вышедшая из берегов река затопила село в Верхоянском районе

Дожди размыли реку Дулгалах в Якутии, в результате сотни домов в селе Суордах затоплены по окна.

Также под водой оказались дороги, техника и огороды.

В зоне наводнения сейчас 60 человек, в том числе 11 детей — люди спасаются в спортзале местной школы. На безопасную высоту перегнали домашний скот.

Вода прибывает со скоростью 5 см/ч.

Ранее в этот день региональное управление МЧС России сообщило, что в районе Суордах уровень реки Дулгалах превысил критическую отметку на полметра. При этом в ближайшие сутки прогнозируются осадки до 10 мм и ожидается дальнейший подъем уровня воды.

До этого, 28 июня, сообщалось, что в Хабаровском крае после дождей вырос уровень воды в отдельных реках. Наиболее тревожная обстановка наблюдалась на реке Кур. Подъем воды после дождей также фиксировали в реках Бикин, Хоре, Матайе и Катэне. В среднем уровень возрос на 15–54 см в сутки.