Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Анголы

Президент России Владимир Путин в субботу, 9 июля, выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что с именем душ Сантуша неразрывно связана история ангольской государственности.

«Активный участник национально-освободительной борьбы и многолетний руководитель страны, он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным международным авторитетом. Трудно переоценить его личный вклад в развитие дружественных российско-ангольских отношений», — говорится в сообщении.

Путин выразил соболезнования президенту Анголы Жоау Лоренсу Мануэлу Гонсалвешу, а также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного и всему народу Анголы.

8 июля правительство Анголы уведомило о кончине бывшего президента государства в испанской больнице в Барселоне после продолжительной болезни. Одна из дочерей экс-президента Анголы подала иск в отношении жены бывшего президента Аны Паулы, иск коснулся и личного врача Сантуша в связи с «покушением на убийство».

Жозе Эдуарду душ Сантуш управлял Анголой на протяжении 38 лет. Он покинул пост в сентябре 2017 года, также отказался принимать участие в президентских выборах.