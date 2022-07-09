Минобороны: российские ВС уничтожили на Украине ангар с американскими гаубицами M777

Вооруженные силы РФ уничтожили ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777 в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области. Об этом в субботу, 9 июля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС (Воздушно-космических сил. — Ред.) России уничтожены ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка», — сказал он.

Помимо этого, в результате удара в районе населенного пункта Соледар уничтожено более 30% военнослужащих дивизиона 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) и выведена большая часть артиллерийских орудий.

В ведомстве отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3994 танков и других боевых бронированных машин, 738 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3117 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4099 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее, 8 июля, в Одесской области были уничтожены две установки берегового ракетного комплекса Harpoon, привезенные из Великобритании.

6 июля в Донецкой Народной Республике (ДНР) были уничтожены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Также ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации мотопехотного батальона в Харькове, уничтожив до 100 националистов и четыре единицы военной техники.

До этого, 18 июня, Вооруженных силы РФ уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное и Желанное в ДНР.

Ранее, 7 июня, артиллерия ВС РФ уничтожила одну переданную Украине норвежскую самоходную установку и две гаубицы США. Кроме того, оперативно-тактическая авиация поразила 65 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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