Из-за потерь и дезертирства в украинские войска набирают в бригаду в Харькове заключенных, сообщил 9 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, заключенными решили доукомплектовать подразделения 127-й бригады территориальной обороны в Харькове.

Кроме того, Конашенков сообщил, что ударами российской авиации в Днепропетровской области уничтожены боевики группировки «Торнадо». Кроме того, в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области были уничтожены свыше 75 националистов и около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Факт того, что Украина несет серьезные потери, всё чаще стали признавать даже в Киеве. Так, по данным главы парламентской фракции правящей партии страны «Слуга народа» Давида Арахамии, в сутки Украина теряет 200–500 человек убитыми. По мнению российской стороны, цифры могут быть даже выше.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. К настоящему моменту полностью освобождена территория Луганской Народной республики.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 2014 года киевский режим проводит военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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