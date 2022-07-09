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Неизвестный ранил ножом четырех человек в больнице Шанхая

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Фото: соцсети
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Неизвестный напал с ножом на посетителей в больнице Шанхая и ранил четырех человек. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает издание China Daily со ссылкой на сообщение полицейского бюро в районе Хуанпу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по вооруженному мужчине. Нападавший получил ранение и был задержан.

Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Полиция ведет расследование, мотивы нападавшего пока неизвестны.

В декабре прошлого года в Шанхае вооруженный ножницами мужчина ранил девять человек, в том числе двоих полицейских. Правоохранители смогли обезвредить 26-летнего злоумышленника. Установлено, что он состоит на учете у психиатров, а в Шанхай приехал недавно.

В начале июня 2020 года вооруженный ножом мужчина напал на учеников и преподавателей начальной школы в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Были ранены минимум 40 человек.

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