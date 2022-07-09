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Захарова раскритиковала Блинкена за слова об «изоляции» России на G20

Захарова уличила Блинкена в сочинении небылиц из-за его слов об «изоляции» России на G20
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Irmantas Gelunas
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что на саммите G20 Россия якобы оказалась в изоляции, а глава МИД Сергей Лавров досрочно покинул встречу.

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По словам дипломата, Блинкен своим поведением сам загнал себя в изоляцию на саммите и теперь может только сочинять небылицы.

«Это Вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о Вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы. Нам же рассказывали, как Вы лично просите всех подряд «изолировать» Россию», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее, 8 июля, Захарова подчеркнула, что попытки Запада бойкотировать выступление Лаврова на G20 провалились.

7 июля сообщалось, что традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20 отменили. По данным ряда СМИ, вероятной причиной отмены стало отношение участников встречи к спецоперации России по защите мирного населения Донбасса. В частности, в большей степени на отмену фотосессии повлияла позиция Блинкена. Сообщалось, что он не хотел участвовать в одном мероприятии с Лавровым.

Стало также известно, что глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси не пришел на званый ужин глав министерств иностранных дел «Большой двадцатки» в рамках встречи на Бали. Отмечалось, что Ёсимаса так избежал встречи с Лавровым.

Российский министр, в свою очередь, отметил, что бойкот со стороны стран Запада приветственного ужина — «это их нежелание, это их понимание протокола, просто вежливости». Лавров сказал, что сам не бойкотировал выступления коллег, посетив их все.

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