Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области

Неустановленное взрывное устройство сработало на железнодорожных путях перед грузовым поездом на перегоне Робчик-Песчанка в Унечском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате инцидента в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены», — написал он.

Как уточнил глава области, пострадавших нет.

На месте инцидента работают специализированные оперативные службы.

Накануне в воздушном пространстве региона дважды были замечены украинские беспилотники. Один из летательных аппаратов обстрелял пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. По словам Богомаза, в результате происшествия жертв нет, но зафиксированы повреждения кровли автозаправочной станции.

Кроме того, по предварительной информации, около 15:00 в Карачевском районе российскими средствами противовоздушной обороны был сбит один беспилотник. На месте работали военные и представители спецслужб.