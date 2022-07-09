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Названы даты проведения новой «Московской музейной недели»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Очередная акция «Московская музейная неделя» пройдет с 11 по 17 июля, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Можно будет бесплатно посетить 39 музеев. Например, любителей истории ждут в «Царицыне» и «Коломенском». Там гости узнают о жизни Москвы в разные эпохи. Среди экспонатов — костюмы, предметы быта и произведения искусства. Помимо этого, в акции участвуют культурные площадки, где представлены выставки работ именитых фотографов», — рассказала вице-мэр.

11 июля музей-панорама «Бородинская битва» приглашает посмотреть на одну из самых больших в мире картин, длина которой составляет 115 метров, а высота — 15 метров. В этот же день в парке «Зарядье» будет открыт для посетителей Старый Английский двор.

Девять фотовыставок по одному билету можно будет посетить в «Мультимедиа-арт-музее» 12 июля. До конца месяца здесь проходит «Фотобиеннале-2022», кураторы которого подготовили множество фотоисторий. Гости, в частности, увидят три серии снимков Игоря Мухина — «Москва», «Париж», «Вена».

13 июля в музее-заповеднике «Царицыно» ждут посетителей на выставке «Москва и москвичи в эпоху Александра I». Там представлены картины, скульптуры, фарфор, предметы быта и архивные документы.

На следующий день на ВДНХ можно будет сходить на выставку «12 признаков живого», которую подготовили ученые-биологи совместно с художниками. Гости увидят минералы, муляжи овощей и фруктов редких сортов, а также арт-объекты современного искусства.

15 июля в музее-заповеднике «Коломенское» предлагают заглянуть на выставку «Петр I. Мифы и легенды». В большом выставочном зале дворца царя Алексея Михайловича кураторы собрали более 120 предметов.

На выходных гостей ждут в галерее Ильи Глазунова, Доме Гоголя, музеях Паустовского и Булгакова.

«Московская музейная неделя» проводится в столице каждую третью неделю месяца. С начала года в рамках акции в ней приняли участие более 500 тыс. человек. Ознакомиться с расписанием, оформить бесплатный билет можно на сайтах культурных площадок и на портале mos.ru.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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