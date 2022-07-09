Следователи начали проверку после нападения собаки на ребенка под Архангельском

Следственный комитет начал проверку после нападения собаки на ребенка в Архангельской области. Об этом сообщает ИА FlashNord со ссылкой на региональное управление СК России.

Инцидент произошел в поселке Приводино Котласского района. Ребенка покусала немецкая овчарка, охранявшая дачный участок. Пострадавший был отправлен в Москву бортом санавиации, однако доставили его не в ту клинику. Из-за потерянного времени медикам пришлось ампутировать ребенку руку.

Сейчас сотрудники СК проверяют соблюдение порядка оказания медпомощи, организации транспортировки и госпитализации.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что в Липецке 11-летний ребенок пострадал при нападении двух бродячих собак. Девочке назначили курс прививок от бешенства.