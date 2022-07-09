Пушков предупредил о «самой большой глупости» стран Европы

Российский сенатор Алексей Пушков в субботу, 9 июля, предупредил страны Европы о «самом глупом» возможном поступке.

«Самая большая глупость, которую может совершить «старая Европа», — это официально принять Украину в европейские институты. Вот тогда Германия и Ко в полной мере познают, что такое «дипломатия по-киевски», — написал Пушков в Telegram-канале.

Он напомнил, что Евросоюз уже сейчас сделал себя заложником истеричных и потенциально опасных решений прибалтийских республик. Пушков также добавил, что после принятия Украины в свой состав ЕС станет объектом удвоенных истерик, постоянных провокаций с целью втянуть Европу в войну с Россией, неумеренных требований и постоянного политического шантажа.

«Собственно, европейцы ощущают это уже сейчас, но предпочитают прятать голову в песок», — резюмировал сенатор.

Ранее, 23 июня, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе.

29 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, заявив, что оно направлено на освоение территории страны, а не на ее развитие.

23 июня The Spectator сообщил, что внесение Украины в список стран-кандидатов является символическим жестом. После него могут пройти годы до реального вступления в ЕС. Обозреватель Эндрю Тенненборн считает, что формальное внесение Киева в список является пиар-маневром со стороны ЕС.