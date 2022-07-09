Синоптики пообещали ливни в Крыму в выходные

Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Крыму 9, 10 и 11 июля. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«Днем 9 июля, в течение суток 10 и 11 июля в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, шквал 20-25 метров в секунду, днем град», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили о повышении вероятности аварий на дорогах и объектах ЖКХ.

Также в МЧС рекомендовали не выходить в море, а во время дождя не прятаться в подземных переходах, под деревьями и рекламных конструкций и дорожных знаков.

7 июля в результате разгула стихии затопило станцию метро «Павелецкая» в Москве. Кроме того, сильнейший ливень снес дорожные ограждения и повалил деревья, в результате чего пострадал один человек.