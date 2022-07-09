Минтранс исключил возможность транспортной блокады Калининграда

Калининград не окажется в транспортной блокаде, заявил 9 июля министр транспорта РФ Виталий Савельев, выступая на форуме «Территория смыслов».

«Точно нет», — ответил глава Минтранса на вопрос о возможной транспортной блокаде города.

Ранее, 8 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры с Еврокомиссией и Литвой по теме транзита в Калининградскую область продолжаются, вопрос должен разрешиться в ближайшее время.

Накануне советник президента Литвы Аста Скайсгирите сообщила, что страна не согласится на зеленый коридор для транзита в Калининград.

Запрет на транзит грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета санкций против РФ. Запрет касался перевозок железнодорожным транспортом, но Вильнюс также распространил его на грузовые авто.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 июля сообщил, что Москва ждет урегулирования ситуации и надеется на лучшее, а также обдумывает различные сценарии развития событий.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет на транзит незаконным и предложил ввести ответные меры как реакцию на такую блокаду. В качестве возможного ответа называется полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в РФ. Песков 7 июля назвал эту идею возможной, отметив, что это предложение региональных властей.