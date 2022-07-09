Корреспондент «Известий» посетил пострадавших в больнице Снигиревки

Корреспондент «Известий» Иван Литомин побывал в больнице в Снигиревке, где проходят лечение пострадавшие от обстрелов нацформирований Украины местные жители.

По словам сотрудников и пациентов, часто не хватает лекарств. Даже будучи в медучреждении люди привыкли постоянно спускаться в подвалы из-за постоянных обстрелов города со стороны ВСУ.

Корреспондент увидел склад медикаментов. Больница еще живет на остатках украинских лекарств, кое-что уже привозят российские военные. Самая большая проблема здесь — это инсулин и лекарства от давления. Пока основных лекарств хватает.

«Страшно (когда происходят взрывы. — Ред.). Да, пролетает», — рассказала одна из пожилых пациентов.

Накануне, 8 июля, военный корреспондент «Известий» поговорил с жителями Снигиревки, которые рассказали ему об обстрелах города. Журналист показал школу с выбитыми стеклами. В подвале образовательного учреждения укрываются люди.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. На территории региона ухудшилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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