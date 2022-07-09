Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин в субботу, 9 июля, поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.

«Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия», — приводит послание президента пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет внимание реализации благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, а также воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков.

«И конечно, ее деятельность очень важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе. Желаю вам здоровья, успехов, счастья и благоденствия», — заключил Путин.

Курбан-байрам отмечается через 70 дней после Ураза-байрама — окончания поста. В этом году он выпал на 9 июля. Как рассказала культуролог Наталия Зинович «Известиям», отмечается праздник три дня, чтобы мусульмане успели навестить своих родных и близких, кроме того, в этот день принято угощать всех людей и давать милостыню.

В столичном дептрансе предупредили, что на станциях метро, расположенных вблизи мечетей, возможны ситуативные ограничения входа/выхода из-за празднования Курбан-байрама. Пассажиров попросили соблюдать правила пользования метрополитеном, быть внимательными и выполнять требования сотрудников метро и полиции

Читатели «Известий» могут ознакомиться с программой празднования Курбан-байрама в Москве в 2022 году.