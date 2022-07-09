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Reuters: Канада решила вернуть Германии турбины для газопровода «Северный поток»

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Канада уже приняла решение о возвращении в Германию турбины для газопровода «Северный поток», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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«Решение о возврате турбины уже принято», — говорится в сообщении.

Однако точных сроков доставки турбины не указали.

Ожидается, что Берлин впоследствии передаст турбину «Газпрому», что позволит Оттаве избежать нарушения собственных антироссийских санкций.

Ранее в этот день The Globe and Mail со ссылкой на источник сообщил о переговорах между Канадой, ФРГ и Украиной по вопросу возвращения турбин. Сотрудники украинского посольства в Оттаве выразили надежду на то, что правительство Канады обеспечит полную целостность текущего санкционного режима. Тогда же «Европейская правда» сообщала, что власти Канады решили исключить из антироссийских санкций турбину для «Северного потока — 1» и поставить ее Германии.

7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил правительство Канады решить вопрос с турбиной для «Северного потока». Он отметил, что ее надо вернуть до начала плановых ремонтных работ 11 июля.

В конце июня Хабек заявлял, что в случае нехватки газа в ФРГ придется прекратить работу ряда отраслей.

Компания «Газпром» 14 и 15 июня сообщила об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Это произошло в том числе из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. 16 июня власти Германии сообщили о сокращении притока газа в страну по «Северному потоку» до 40% от его мощностей.

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