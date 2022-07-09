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Женщина-мотоциклист погибла в ДТП с грузовиком на МКАД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Женщина-мотоциклист погибла в результате ДТП с участием грузовика на МКАД в Москве. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

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ДТП произошло накануне вечером примерно в 21:30 мск на 5-м километре внутренней стороны МКАД.

По предварительным данным, 30-летняя водитель мотоцикла не справилась с управлением в месте проведения дорожных работ и опрокинулась. После этого на нее совершил наезд грузовик, который ехал в соседней полосе в попутном направлении.

От полученных травм женщина скончалась. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее, в субботу, в Новосибирске каршеринговый автомобиль наехал на остановку общественного транспорта. Один человек погиб, трое пострадали. По данным ГАИ, водитель авто был нетрезв.

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