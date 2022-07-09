Трамп назвал США нацией в упадке

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нация в упадке, а действующие власти напрасно читают нравоучения другим государствам.

«Мы нация в упадке. Нашу страну сбили на колени, унизили перед миром, ослабили. Осмеливаясь читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений. У нас не останется страны, если мы не остановим быстро это разрастающееся варварство», — сказал он на встрече со сторонниками в Лас-Вегасе 8 июля, трансляцию которой вел телеканал C-Span.

Он отметил, что проблема Штатов заключается в слабой политике в сфере предотвращения преступлений. Кроме того, политик поднял проблему трафика наркотиков, существующую в США, отметив, что границы страны стали хуже защищены.

По словам Трампа, ситуация в стране в этой области ухудшилась с момента начала президентства Джо Байдена.

4 июля Трамп выразил мнение, что обострение вокруг Украины никогда бы не произошло, если бы он остался президентом США. Он уточнил, что положение дел в Штатах не очень хорошее. При этом, если бы он был главой США, мир не увидел бы высокого уровня инфляции.

1 июля были опубликованы данные опроса института политики Чикагского университета, согласно которым более трети американцев чувствуют себя отчужденно от правительства и считают, что им, возможно, вскоре придется выйти против него с оружием в руках. Уточнялось, что подобные взгляды озвучил каждый третий республиканец, 20% демократов и 37% граждан, хранящих дома оружие.

25 июня Трамп заявил, что Штаты за последние два года пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира. При этом он отметил, что главная проблема состоит в том, что США перестали слушать и уважать.