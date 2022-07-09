Польские фанаты устроили антиукраинскую акцию на матче Лиги конференций УЕФА

Польские фанаты футбольного клуба «Погонь» из города Щецин во время матча Лиги конференций УЕФА устроили антиукраинскую акцию.

Во время игры с «Рейкьявиком» польские фанаты вывесили баннер на одной из трибун стадиона со словами «Волынь – 43 — мы всё помним». Данное событие вызвало недовольство со стороны ряда украинских СМИ, рассказал в своем Telegram-канале польский политолог Матеуш Пискорский.

По его словам, поляки имеют право дорожить исторической памятью.

«Так и в случае с геноцидом, известным как Волынская резня. Его жертвами были в основном поляки, а также представители других национальностей, в том числе украинцы. Осуждение нас за напоминание об этом свидетельствует лишь об авторах голосов возмущения. Это необандеровцы, восхваляющие или отрицающие. Давайте называть вещи своими именами», — резюмировал Пискорский.

На данный момент УЕФА еще никак не прокомментировала произошедшее. Матч «Погонь» – «Рейкьявик» закончился со счетом 4:1 в пользу польского клуба.

Ранее, 4 июля, польское издание Mysl Polska выпустило статью, в котором уличило некоторых украинских беженцев в желании наживиться на пособиях. 1 июля сообщалось, что жители Варшавы вышли на улицы польской столицы с протестами из-за большого притока украинских беженцев.

До этого, 27 июня, политолог Александр Асафов сообщил, что недовольство украинскими беженцами в Европе растет. По его мнению, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также он отметил, что страны взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот, теперь условия для них схожи с теми, которые предлагают приезжим с Ближнего Востока.