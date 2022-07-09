Тело убитого экс-премьера Японии Абэ доставили в дом его семьи в Токио

Тело бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ доставили в дом в Токио, где проживает его семья. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает CNN.

Отмечается, что вдова бывшего премьера Аки Абэ ехала в машине вместе с его телом. В Токио будут обсуждаться приготовления к похоронам.

Похороны Абэ пройдут 12 июля в его родном городе Симоносеки в префектуре Ямагути.

67-летний политик скончался 8 июля в больнице Медицинского университета Нары после совершенного на него нападения. Покушение на Абэ произошло утром во время его выступления с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Злоумышленник выстрелил в него два раза из самодельного оружия.

Преступника задержали сразу, он не оказывал сопротивления. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.

Ряд политиков выразили соболезнования в связи с кончиной Абэ, в том числе президент РФ Владимир Путин направил официальную телеграмму в Японию.

Абэ дважды был премьер-министром Японии — в 2006–2007 и 2012–2020 годах.