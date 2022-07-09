Органы полиции сформированы во всех освобожденных районах Запорожья

Во всех освобожденных районах Запорожской области сформированы органы полиции. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

«На карте вы можете видеть, что во всех районах сформированы подразделения полиции, отделы, главное управление. И сейчас еще формируются — там, ближе к фронту. Безусловно, некомплект личного состава у нас есть, но все районы закрыты полицейскими», — сказал он ТАСС.

Селиванов подчеркнул, что иногда не хватает участковых на все населенные пункты, но свои задачи правоохранительные органы Запорожской области выполняют. По его словам, 85% преступлений в регионе раскрываются по горячим следам. Он также отметил, что на органы полиции ложится большая нагрузка, так как органы прокуратуры, суды и ряд других структур в области пока формируются.

Ранее в этот день Селиванов заявил, что руководство ГУ МВД по Запорожской области рассчитывает на возможность обучать специалистов для полиции региона в вузах Луганской и Донецкой Народных Республик. По его словам, обмен специалистами между регионами уже идет.

7 июля стало известно о начале работы в Мелитополе нового отделения органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

В мае член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов заявил, что после полного освобождения региона от украинских националистов область возьмет курс на вхождение в состав России. Кроме того, 15 июня он сообщил о невозможности возвращения региона под власть Украины.

Приазовская часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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