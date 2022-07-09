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Сенатор Пушков назвал странными действия охраны в момент убийства Синдзо Абэ

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Обстоятельства смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ вызывают сомнения в профессионализме его службы безопасности. Такое мнение в пятницу, 8 июля, высказал российский сенатор Алексей Пушков.

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В своем Telegram-канале он выразил недоумение в связи с тем, что убийца смог подобраться так близко к политику и выстрелить в него с расстояния в 10 м. По словам Пушкова, экс-премьера, «словно и не охраняли вовсе» или делали это чисто формально.

На видео, которое показали японские телеканалы, запечатлен момент нападения на бывшего премьер-министра. На кадрах видно, как в момент выступления Абэ перед публикой в городе Нара за спиной экс-премьера раздался выстрел. Кроме того, заметно, что охрана среагировала не сразу, один из мужчин в момент выстрела, защищаясь, закрывал свое лицо портфелем.

67-летний Абэ скончался 8 июля в больнице Медицинского университета Нары после совершенного на него нападения. Утром того же дня злоумышленник дважды выстрелил в спину политику во время выступления в городе Нара перед выборами в верхнюю палату парламента.

Бывшего премьера госпитализировали с ранениями в области груди и шеи. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Преступника задержали сразу, он не оказывал сопротивления. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, который, по всей видимости, действовал в одиночку.

На допросе он заявил, что планировал отомстить за тяжелое положение своих близких. По мнению Ямагами, Синдзо Абэ имел отношение к некой религиозной группе, которой его мать в свое время пожертвовала крупную сумму денег, после чего дела семьи пошли под откос.

Полиция отказывается разглашать дополнительную информацию по этому вопросу «в интересах следствия».

Ряд политиков выразили соболезнования в связи с кончиной Абэ. В том числе президент РФ Владимир Путин направил официальную телеграмму в Японию.

Кроме того, президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Японии Фумио Кисиде. В разговоре американский лидер выразил «негодование, печаль и глубокие соболезнования в связи с трагической» гибелью Абэ и отметил важность сохранения наследия бывшего премьер-министра.

Абэ дважды был премьер-министром Японии — в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

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