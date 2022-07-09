Что случилось в мире за ночь, 9 июля: главные новости «Известий»

В ночь на субботу, 9 июля, в России и мире произошли важные события: в Госдуме предложили отменить комиссию для переводов физлиц между счетами до 1,4 млн рублей, в Харьковской области утвердили новую государственную символику, Канада решила вернуть турбину для «Северного потока-1» в Германию, Илон Маск уведомил Twitter о расторжении сделки по покупке соцсети. «Известия» рассказывают о главных новостях.

Новости России — депутаты Госдумы предложил освободить от комиссии переводы физлиц между своими счетами на сумму до 1,4 млн рублей в месяц

С соответствующей инициативой выступили глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций без комиссии осуществлять перевод денежных средств в размере до 1,4 млн рублей ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях, следует из документа.

Таким образом предполагается пресечь возможные ограничения со стороны банков для свободных финансовых манипуляций.

Новости Донбасса — в Харьковской области утвердили новый флаг и герб

Новым гербом региона стал золотой двуглавый орел с державой.

Как сообщала военно-гражданская администрация региона (ВГА), он символизирует принадлежность территории к русским землям.

Новый флаг Харьковской области имеет три цвета: малиновый, синий и красный.

Новости мира — Илон Маск решил отказаться от покупки Twitter

Американский предприниматель Илон Маск решил отказаться от приобретения соцсети Twitter.

Адвокат предпринимателя Майк Ринглер назвал причиной такого шага — отказ руководства соцсети от передачи запрошенных данных о функционировании платформы, без которых нельзя убедиться в целесообразности покупки.

В ответ на это председатель совета директоров Twitter Брет Тэйлор заявил, что компания планирует подать в суд на Маска за расторжение сделки и таким образом добиться реализации сделки.

Изначально было установлено, что для выхода из сделки предприниматель должен заплатить комиссию в размере $1 млрд. Тем не менее, представители компании отказались от этого варианта и решили добиваться продажи.

Новости мира — Канада решила вернуть Германии турбину для «Северного потока»

Агентство Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что в Германии получили положительный сигнал от Канады относительно поставки в Берлин турбины, необходимой для обслуживания газопровода «Северный поток —1».

Ожидается, что Берлин впоследствии передаст турбину «Газпрому», что позволит Оттаве избежать нарушения собственных антироссийских санкций.

До этого издание The Globe and Mail писало, что Канада и ФРГ близки к заключению договора о возвращении газовой турбины для «Северного потока» в РФ.

Главные новости часа, подробности спецоперации на Украине — на телеканале «Известия».