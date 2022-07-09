Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал США нацией в упадке
Мир
Сторонники Джонсона сочли бывшего главу минфина страны предателем
Общество
В Курской области продлили «желтый» уровень террористической угрозы
Мир
Запорожские власти захотели обучать свои кадры в вузах Донбасса
Мир
Похороны Абэ пройдут 12 июля в его родном городе
Спорт
Монсон и Дацик подписали контракт на бой по правилам MMA
Мир
Союзные силы выбили формирования ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР
Мир
Мирная жизнь восстанавливается в освобожденном Купянске
Мир
Байден не смог найти выход после выступления в штаб-квартире ЦРУ
Мир
Отличившимся на спецоперации военнослужащим вручили награды
Армия
Ружье ЛПД-801 впервые использовали против дронов ВСУ
Сюжет:

Что случилось в мире за ночь, 9 июля: главные новости «Известий»

0
Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/Adrien Fillon
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ночь на субботу, 9 июля, в России и мире произошли важные события: в Госдуме предложили отменить комиссию для переводов физлиц между счетами до 1,4 млн рублей, в Харьковской области утвердили новую государственную символику, Канада решила вернуть турбину для «Северного потока-1» в Германию, Илон Маск уведомил Twitter о расторжении сделки по покупке соцсети. «Известия» рассказывают о главных новостях.

Новости России — депутаты Госдумы предложил освободить от комиссии переводы физлиц между своими счетами на сумму до 1,4 млн рублей в месяц

На «Мировом» уровне: как работают платежи и переводы в условиях санкций
Россияне не лишатся возможности делать покупки при помощи смартфона и отправлять деньги за границу

С соответствующей инициативой выступили глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций без комиссии осуществлять перевод денежных средств в размере до 1,4 млн рублей ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях, следует из документа.

Таким образом предполагается пресечь возможные ограничения со стороны банков для свободных финансовых манипуляций.

Новости Донбасса — в Харьковской области утвердили новый флаг и герб

Новым гербом региона стал золотой двуглавый орел с державой.

Как сообщала военно-гражданская администрация региона (ВГА), он символизирует принадлежность территории к русским землям.

Новый флаг Харьковской области имеет три цвета: малиновый, синий и красный.

Новости мира — Илон Маск решил отказаться от покупки Twitter

Американский предприниматель Илон Маск решил отказаться от приобретения соцсети Twitter.

Адвокат предпринимателя Майк Ринглер назвал причиной такого шага — отказ руководства соцсети от передачи запрошенных данных о функционировании платформы, без которых нельзя убедиться в целесообразности покупки.

В ответ на это председатель совета директоров Twitter Брет Тэйлор заявил, что компания планирует подать в суд на Маска за расторжение сделки и таким образом добиться реализации сделки.

Изначально было установлено, что для выхода из сделки предприниматель должен заплатить комиссию в размере $1 млрд. Тем не менее, представители компании отказались от этого варианта и решили добиваться продажи.

Новости мира — Канада решила вернуть Германии турбину для «Северного потока»

Агентство Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что в Германии получили положительный сигнал от Канады относительно поставки в Берлин турбины, необходимой для обслуживания газопровода «Северный поток —1».

Ожидается, что Берлин впоследствии передаст турбину «Газпрому», что позволит Оттаве избежать нарушения собственных антироссийских санкций.

До этого издание The Globe and Mail писало, что Канада и ФРГ близки к заключению договора о возвращении газовой турбины для «Северного потока» в РФ.

Главные новости часа, подробности спецоперации на Украине — на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022