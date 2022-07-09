В Курской области продлили «желтый» уровень террористической угрозы

«Желтый» уровень террористической опасности продлен на территории Курской области еще на две недели. Об этом в четверг, 9 июля, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Ситуация на границе остается напряженной. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 23 июля», — написал он в своем Telegram-канале.

Старовойт попросил жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах по номеру 11.

Курская область регулярно подвергается обстрелам. Так, 15 июня Старовойт рассказал об ударах, нанесенных по контрольно-пропускному пункту «Крупец» в Рыльском районе. Обстрел был зафиксирован в 7:30 утра (время совпадает с мск), пострадавших и разрушений в результате атаки не было.

6 июня в области был зафиксирован обстрел приграничного села Теткино. Ударами были повреждены жилой дом и хозяйственные пристройки к нему, а также мост. Среди жителей пострадавших не было.

Из-за постоянных обстрелов уровень опасности в регионе постоянно продлевали.

Аналогичные меры приняты в Крыму, Белгородской, Брянской, Воронежской областях.

Сирийский посол в Москве Риад Хаддад заявил, что страны Запада при поддержке со стороны Турции направляют боевиков «Исламского государства» (ИГ — запрещенная в РФ международная террористическая организация) на Украину.

В мае руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов сообщал, что США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников боевиков террористической организации «Исламское государство».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

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