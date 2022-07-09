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Запорожские власти захотели обучать свои кадры в вузах Донбасса

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Руководство ГУ МВД по Запорожской области рассчитывает на возможность обучать специалистов для полиции региона в вузах Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом сообщил 9 июля замначальника ведомства Алексей Селиванов.

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«Есть вузы, которые работают в Донецке и Луганске, <...> и мы рассчитываем на возможность направлять своих сотрудников учиться в вузах ДНР и ЛНР», — приводит его слова агентство ТАСС.

По его словам, обмен специалистами между регионами уже идет. Из Донбасса, уточнил он, в Запорожскую область прибывают «сотрудники для выполнения каких-то задач в помощь нам, для обучения наших сотрудников».

Этому способствует налаживание сообщения между республиками и Мелитополем, добавил Селиванов.

Ранее, 7 июля, стало известно о начале работы в Мелитополе нового отделения органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Двумя днями ранее бывший депутат Госдумы Андрей Козенко, назначенный заместителем главы военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, заявил, что намерен заняться восстановлением экономики региона. По его словам, регион намерен выйти на самообеспечение бюджета, для этого найти источники дохода и привлечь инвесторов.

До этого, в мае, член главного совета ВГА региона Владимир Рогов заявил, что после полного освобождения региона от украинских националистов область возьмет курс на вхождение в состав России. Кроме того, 15 июня он сообщил о невозможности возвращения региона под власть Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Решение о начале операции было принято после ухудшения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных, а также после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик к РФ.

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