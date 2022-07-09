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Байден выразил соболезнования в связи с убийством премьера Японии Абэ

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Фото: REUTERS/Lukas Barth
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Фумио Кисидой выразил соболезнования в связи с убийством бывшего главы правительства страны Синдзо Абэ. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Удар в спину: подробности убийства Синдзо Абэ
Бывший премьер-министр Японии умер после покушения

Отмечается, что американский лидер выразил «негодование, печаль и глубокие соболезнования в связи с трагической» гибелью Абэ и отметил важность сохранения наследия бывшего премьер-министра.

Уточняется, что Байден отдал должное стремлению экс-главы японского правительства к становлению свободным и открытым Индо-Тихоокеанского региона. Роль Абэ в начале Четырехстороннего диалога по безопасности с участием Японии, Соединенных Штатов, Австралии и Индии неоценима, отметил он.

Также сообщается, что президент США оставил запись в книге соболезнований в резиденции посла Японии в Вашингтоне в связи со смертью Синдзо Абэ.

Покушение на Абэ произошло ранее в пятницу во время его выступления с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Преступник выстрел дважды, прежде чем экс-премьер-министр упал на землю.

С ранение в спину 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Стрелявшего задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Было установлено, что он действовал в одиночку. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. В доме убийцы бывшего премьер-министра Японии обнаружили предмет, похожий на взрывчатку. Позже на допросе мужчина признался, что решил убить политика после того, как заподозрил его в связях с некой религиозной организацией, куда его семья вложила средства и лишилась всего состояния.

Президент РФ Владимир Путин направил официальную телеграмму в Японию, в которой выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьер-министра Японии. Абэ сделал Японию заметной в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индо-Тихоокеанском регионе, уточнил он.

Убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ является серьезной стратегической потерей для этой страны, отметил «Известиям» эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Карлового университета в Чехии Такаси Хосода.

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

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