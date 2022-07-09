Четыре человека погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом в Колумбии
Четыре человека погибли, еще 27 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в центральной Колумбии. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает издание El Tiempo.
Отмечается, что автобус следовал по маршруту Богота–Картахена. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с дороги.
Среди жертв аварии две женщины, мужчина и 12-летняя девочка-подросток.
Кроме того, 27 человек были госпитализированы в ближайшие медучреждения. Начальник отдела дорожного движения и транспорта майор Андрес Фелипе Москера заявил, что выжившие отделались нетяжелыми ранениями.
Также на место происшествия прибыла команда криминалистов для расследования обстоятельств аварии.
7 июля в Турции произошло ДТП с туристическим автобусом. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе один гражданин РФ. Все они были доставлены в ближайшую больницу.