Диетолог предупредила об ускорении старения от быстрых углеводов

Потребление большого количества таких быстрых углеводов, как соль и сахар, запускает ускоренный процесс старения. Об этом рассказала 9 июля врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«Если мы потребляем много соли, то наши ткани начинают отекать, а в состоянии отечности старение наступает быстрыми темпами. Так что большое количество соли и вспышки сахара приводят к быстрому старению соединительной ткани», — приводит ее слова агентство «Прайм».

Тихомирова уточнила, что среди такого вредного сладкого зефир, пастила, мармелад, любой сахар в чистом виде, мед, варенье, любые сладости в большом количестве, выпечка, сладкие напитки, соки, газированные напитки и сладкие питьевые йогурты.

Фрукты в большом количестве за один прием также могут ускорить процесс старения, добавила она.

Кроме того, диетолог среди ускоряющих старение продуктов отметила алкоголь, уточнив, что избыточное употребление спиртосодержащих напитков неизменно приводит к ухудшению здоровья.

По словам врача, лучше всего питаться домашней пищей, постоянные перекусы в столовых или кафе могут оказать негативные последствия на организм, так как «любой повар всегда пересаливает еду, чтобы она была вкуснее».

Ранее, 5 июля, врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова отметила, что во фруктовых салатах всё же больше пользы, чем вреда, несмотря на содержание сахара. Она уточнила, что любители фруктовых нарезок не получают такого количества сахара, как содержится, например, в конфетах.

Между тем, по ее словам, с фруктами в организм поступают также фитохимические вещества, которые не менее важны и оказывают на наш организм особое воздействие.

В мае врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург делал заявление, что употребление крабовых палочек может стать одной из причин преждевременного старения организма. По его словам, вредные свойства обусловлены высоким содержанием красителей, усилителей вкуса и других химических добавок в составе крабовых палочек.