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Twitter подаст в суд на Маска из-за расторжения сделки

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Акционеры Twitter намерены подать в суд на Илона Маска из-за расторжения сделки о покупке соцсети. Ранее американский бизнесмен отказался покупать компанию за $44 млрд, передает телеканал «Известия». Представители Маска объяснили это тем, что руководство соцсети занижает количество фейк-аккаунтов, заявляя, что их доля не превышает 5%. Миллиардер неоднократно обваливал акции компании.

В апреле котировки рухнули на 7% после заявления Маска, что он не собирается входить в совет директоров. Через месяц акции вновь упали в цене. На этот раз — более чем на 25%. Тогда бизнесмен сообщал, что приостановил сделку из-за проверки фейковых аккаунтов. Руководство компании заявляло, что число спам-страниц не превышает 5% пользователей. Но доказательств, запрашиваемых Маском, так и не представило.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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