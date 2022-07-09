На освобожденных территориях Харьковской области утвердили герб и флаг

В Харьковской области утвердили новую государственную символику для освобожденных территорий — герб и флаг. Об этом в пятницу, 8 июля, заявила пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

В качестве герба будет использоваться изображение золотого двуглавого орла со скипетром и державой в лапах.

«Герб Харьковской области — золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. Держава в левой лапе орла — это символ исторических корней Харьковской области как неотъемлемой части русских земель», — объяснили в местной администрации.

Новый флаг представляет собой полотнище из трех горизонтальных полос: верхней — малинового, средней — синего и нижней — красного цвета.

Ранее, 6 июля, стало известно, что русский язык стал официальным для ведения документации на освобожденной территории области. Украинский язык с этого момента считается региональным.

В тот же день глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о желании властей и населения освобожденных территорий видеть регион в составе Российской федерации.

В настоящий момент освобождено около 20% территории Харьковской области. Там по-прежнему сохраняется напряженная обстановка. Кроме того, в регионе действует как украинская гривна, так и российский рубль. Курс был установлен 25 июня — 1,5 рубля за гривну.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска преследуют две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Незадолго до начала боевых действий, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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