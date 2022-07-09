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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после покушения

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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в возрасте 67 лет после совершенного на него покушения. Об этом стало известно в пятницу, 8 июля.

Удар в спину: подробности убийства Синдзо Абэ
Бывший премьер-министр Японии умер после покушения

Злоумышленник совершил два выстрела из самодельного обреза в спину Абэ, когда тот выступал в городе Нара с речью в поддержку кандидата от Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии. Политик получил ранение в шею и область груди, после чего был госпитализирован без сознания в больницу местного медицинского университета.

Врачи сделали всё, что было в их силах, для спасения экс-премьера, но в конечном итоге были вынуждены констатировать смерть.

Отмечается, что преступник сумел открыть огонь с близкого расстояния (10 м), из-за чего охрану Абэ уличили в недостаточном профессионализме. В частности, такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Сразу после случившегося полицейские города Нара арестовали нападавшего. Им оказался 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами, который раньше служил моряком в силах самообороны Японии. При задержании мужчина не сопротивлялся и впоследствии признал свою вину. При обыске дома преступника был обнаружен предмет, похожий на взрывчатку.

На допросе Ямагами заявил, что заподозрил Синдзо Абэ в членстве в некой религиозной «группе», из-за действий которой пострадал сам Тэцуя и его близкие. Задержанный уточнил, что его мать сделала крупное пожертвование в данную структуру, после чего «жизнь семьи пошла под откос», они обеднели.

Правоохранительные органы префектуры Нара воздержались от комментариев на эту тему «в интересах следствия».

Политические лидеры всего мира и общественные деятели шокированы произошедшим и выражают свои соболезнования семье Синдзо Абэ. Телеграмму с соболезнованиями жене и матери политика отправил российский президент Владимир Путин, отметив, что Абэ многое сделал для развития добрососедских отношений между Россией и Японией.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия самым решительным образом осуждает покушение на Абэ, который был патриотом своей страны и всегда отстаивал ее национальные интересы.

Эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Карлова университета в Чехии Такаси Хосода в комментарии «Известиям» заявил, что убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ является серьезной стратегической потерей для этой страны. Хосода также отметил, что Абэ сделал Японию заметной в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индо-Тихоокеанском регионе.

Синдзо Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

В 2007 году он ушел в отставку из-за обострения его хронического заболевания. Это произошло всего через год после того, как он стал самым молодым премьером страны в послевоенную эпоху в возрасте 52 лет.

28 августа 2020 года Абэ заявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.

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