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Focus: Россия воспользовалась тремя козырями во взаимодействии с Западом

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Россия успешно использовала свои козыри для того, чтобы смягчить действие санкций и побудить Запад к поддержанию конструктивного диалога. Об этом в пятницу, 8 июля, рассказал корреспондент издания Focus Ульрих Райц.

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Он отметил, что на сегодняшний день Москва располагает тремя основными рычагами влияния на международное сообщество: речь идет об энергоснабжении, поддержке партнеров и готовности к мирным переговорам.

Так, политика экономических ограничений не помогла коллективному Западу добиться желаемого, поскольку союзники переоценили свои возможности по сокращению топливной зависимости от РФ. В результате многочисленные пакеты санкций принесли больше вреда своим авторам. Между тем страна, которой они были адресованы, быстро адаптировалась к новым обстоятельствам.

Попытки изолировать Россию на дипломатическом уровне тоже потерпели неудачу. Яркое свидетельство — недавно прошедший саммит G20 в Индонезии. По итогам мероприятия стало понятно, что не все видят в РФ агрессора, и тем более не все готовы портить отношения с одним из основных игроков на мировой арене. Такие политические лидеры, как глава Бразилии Болсонару, руководствуются прежде всего интересами своих стран, и зачастую им выгодно занимать нейтральную либо же пророссийскую позицию.

Наконец, заявление российского президента Владимира Путина о готовности к мирным переговорам можно считать серьезной предпосылкой для нормализации отношений с Россией. Велика вероятность, что это будет расценено как сигнал к отмене санкций для скорейшей деэскалации конфликта на Украине.

Во время выступления на ПМЭФ 17 июня Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, о чем, по его словам, мечтают страны Запада. Глава государства считает одним из принципов, по которому будет развиваться экономика РФ, ответственную и сбалансированную макрополитику. Именно это позволило стране выстоять в беспрецедентном санкционном давлении, дополнил президент РФ.

23 мая президент РФ отметил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции, подчеркнув, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

Также в мае Путин указывал на то, что авторы антироссийских рестрикций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ и вводить другие антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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