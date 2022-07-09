Мирная жизнь восстанавливается в освобожденном Купянске

В городе Купянске Харьковской области продолжает восстанавливаться привычная мирная жизнь, военные ВС РФ помогают налаживать работу объектов гражданской инфраструктуры.

Отмечается, что на территории города начинают работать городские службы, оживают производства, в том числе хлебозаводы.

На одном из таких предприятий в день выпускают 4-5 тысяч буханок хлеба: объемы небольшие, поэтому производственные линии сегодня пока простаивают. Работать приходится вручную.

При этом местные жители рады и этому, поскольку хлеб необходим и жителям окрестных поселков, больница, — буханки поступают в продажу буквально по всей области, часть продукции уходит и на гуманитарные нужды.

Как рассказал представитель хлебозавода Олег Твердохлеб, здесь выпекают не только хлеб, но и булочки, торты, пряники.

«Сейчас, в данный момент, сырье закупается в Луганске и на территории Российской Федерации. Сначала мы начинали работать, тут вообще и 50% не было, ну, во-первых, люди еще боялись, а сейчас, как говорится, все более-менее устаканивается, и я так думаю, что со временем мы выйдем на полные мощности», — поделился он.

Кроме того, заработала Купянская ЦРБ. Заведующая терапевтическим отделением Купянской Центральной районной больницы Ольга Богданова-Кулик рассказала, что сегодня в стационарах медучреждения много больных, поэтому медикам приходится работать в полном составе и зачастую сверхурочно.

Главный врач Купянской ЦРБ Аббас Пякишев ежедневно лично обходит отделения медучреждения. Особое внимание тяжело больным и беременным.

«На сегодняшний день мы устанавливаем связь и с министерством здравоохранения Белгородской области, Минздравом Российской Федерации и непосредственно с военными, которые нам помогают и в налаживании контактов с другими подразделениями, и в эвакуации, и в доставке больных», — отметил он.

Гуманитарные конвои обеспечивают больницы области медикаментами.

Ранее, 2 июля, стало известно, что энергетики России совместно с правительством Белгородской области направили гумконвой с крупной партией оборудования в Харьковскую область. Груз объемом 167 т доставила колонна из десяти автомобилей.

В конце июня глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что населению региона передано более 200 млн рублей в виде одноразовых пособий. В области работает бивалютная система. Курс был установлен 25 июня — 1,5 рубля за гривну.

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал восстановление мирной жизни в прифронтовом селе под Харьковом. Крупного производства в селе как такового нет, есть ферма на 1 тыс. голов. Она не прекращала работать, даже когда украинские власти отключили в селе электричество.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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