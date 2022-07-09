Байден не смог найти выход после выступления в штаб-квартире ЦРУ

Президент США Джо Байден потерялся в пространстве, пытаясь определить, куда ему надо идти после выступления в штаб-квартире ЦРУ, Мероприятие 8 июля транслировал телеканал Fox News.

Американский лидер после выступления направился в район зрительного зала, после чего развел руками и несколько секунд стоял в недоумении. Затем Байден пошел в противоположном направлении, но все равно пошел не туда, где находился выход.

Сопровождающие помогли президенту США выйти из положения, они представили ситуацию, как будто Байден хотел пожать руки присутствующим.

Это не первая оплошность американского президента за день. Ранее в пятницу в ходе выступления на тему защиты репродуктивного здоровья 8 июля он, читая речь с телесуфлера, прочитал вслух и данные к тексту инструкции.

79-летний Байден является самым возрастным президентом США, и вопрос состояния его здоровья неоднократно обсуждался как в Штатах, так и в мире.

Он регулярно попадает в неловкие ситуации, то забывая речь, то путая слова.

Так, 20 мая, в рамках визита на завод Samsung в Пхёнтхэке он обратился к южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю по имени бывшего президента страны Мун Чжэ Ина.

До этого, 5 мая, Байден оговорился во время приема в честь празднования Дня американо-мексиканской дружбы. Тогда он назвал первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес президентом. В тот же день глава Вашингтона назвал американцев нацией иммигрантов.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.