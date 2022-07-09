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Отличившимся на спецоперации военнослужащим вручили награды

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Фото: РИА Новости
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Статс-секретарь заместитель министра обороны РФ Николай Панков вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Еще раз поздравляю вас с наградами. абсолютно заслуженными в боях <...> Успешно решайте все возложенные задачи и берегите себя», — сказал Панков по завершении торжественного мероприятия.

Контрнаступление ВСУ в Запорожье остановили союзные войска. Онлайн спецоперации 8 июля

В числе прочих был награжден помощник командира 201-й российской военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко. Он получил медаль «За достижения в военно-политической работе».

После вручения знаков отличия замминистра обороны проверил условия отдыха и восстановления боеспособности военнослужащих.

В местах расположения личного состава подразделения проводят плановое обслуживание техники и вооружения, доукомплектовываются материальными средствами, снаряжением и обмундированием. Также для бойцов организуют выступления российских артистов и творческих коллективов со всей страны, встречи с государственными и общественными деятелями и другие мероприятия.

Так, специально для военнослужащих подразделения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кузбассе, провели телемост в формате видеоконференции с городом Юрга, чтобы солдаты могли пообщаться с родными и близкими.

До этого служащие группировки «Отважные», которые в ходе спецоперации выполняют задачи по освобождению Луганской Народной Республики (ЛНР), в формате видеоконференции связались с родственниками из Екатеринбурга.

Командир мотострелкового взвода Алексей подчеркнул, что подобные мероприятия дарят массу положительных эмоций, позволяют с новыми силами идти на выполнение боевых задач.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского, встретился с участниками спецоперации и спел для военных и медперсонала любимые многими песни. Лидер «СерьГи», выступив в военном госпитале, присоединился к социально-культурной акции «Лучшим воинам мира».

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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