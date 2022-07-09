Женщина-мотоциклистка попала под колеса фуры на МКАД

Девушка на мотоцикле не справилась с управлением и попала под колеса фуры на МКАД. По данным «Известий», она скончалась на месте.

Авария произошла примерно в 21:30 на 5-м км внутренней стороны автодороги.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места произошедшего.

По данным ГИБДД, девушка 1992 года рождения на мотоцикле не справилась с управлением своего транспортного средства при перестроении на дороге в месте проведения дорожных работ, после чего мотоцикл опрокинулся на проезжую часть. В результате на нее совершил наезд грузовик, двигавшийся в соседней полосе в попутном направлении. Девушка скончалась на месте.

Ранее, 5 июля, жертвой ДТП с участием мотоцикла оказался пешеход. Инцидент произошел ночью 5 июля на Коровьем Валу в Москве. 38-летний москвич двигался на мотоцикле по внешней стороне Садового кольца, у дома на улице Коровий Вал наехал на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

При этом самого водителя мотоцикла госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом черепа.