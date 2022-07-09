Союзные силы освободили поселок в ДНР и начали наступление на Артемовск

Союзные силы взяли под контроль поселок Клиновое в Донецкой Народной Республики (ДНР), а также активно наступают на город Артемовск. Об этом ТАСС заявил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Сообщается, что в районе Артемовска проводится активное наступление союзных сил. Поселок Клиновое почти в 6 км от Артемовска уже находится под их полным контролем.

Кроме того, союзные силы активно наступают у села Веселая Долина, находящегося в 5 км от Артемовска.

Ранее в пятницу корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как военнослужащие народной милиции ДНР уничтожают позиции украинской армии (ВСУ) на артемовском направлении и отодвигают линию фронта в сторону Бахмута. На кадрах видно, что артиллерия поразила цели. После этого разведка запросила еще один удар по позициям ВСУ.

В ночь на 8 июля источник, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщил, что союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками.

Ранее, 4 июля, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы Луганской Народной Республики (ЛНР) работают в районе Северска, куда отошли украинские войска из Лисичанска.

В то же время в сторону Северска в ДНР выдвинулись первые боевые подразделения шестого казачьего полка ЛНР.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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