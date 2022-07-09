Реклама
Прямой эфир
Мир
Twitter подаст в суд на Маска из-за срыва сделки по покупке соцсети
Происшествия
Подавший сигнал тревоги над Казахстаном самолет благополучно сел в Уфе
Мир
Байден распорядился выделить Украине военную помощь еще на $400 млн
Экономика
В России могут отменить комиссию для переводов физлиц до 1,4 млн рублей
Мир
В Харьковской области утвердили новую государственную символику
Экономика
Канада и ФРГ приблизились к соглашению по возврату РФ турбины для СП
Мир
Украина получила от Литвы турецкий беспилотник «Байрактар»
Спорт
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче легенд
Мир
Украинские боевики разместили вооружение в школах Харькова и Кривого Рога
Мир
Страны G20 не приняли коммюнике по итогам встречи на Бали
Мир
США планируют поставить Киеву вооружение на месяцы вперед
Сюжет:

Союзные силы освободили поселок в ДНР и начали наступление на Артемовск

Союзные силы освободили поселок Клиновое в ДНР и ведут активное наступление на Артемовск
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союзные силы взяли под контроль поселок Клиновое в Донецкой Народной Республики (ДНР), а также активно наступают на город Артемовск. Об этом ТАСС заявил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Контрнаступление ВСУ в Запорожье остановили союзные войска. Онлайн спецоперации 8 июля

Сообщается, что в районе Артемовска проводится активное наступление союзных сил. Поселок Клиновое почти в 6 км от Артемовска уже находится под их полным контролем.

Кроме того, союзные силы активно наступают у села Веселая Долина, находящегося в 5 км от Артемовска.

Ранее в пятницу корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как военнослужащие народной милиции ДНР уничтожают позиции украинской армии (ВСУ) на артемовском направлении и отодвигают линию фронта в сторону Бахмута. На кадрах видно, что артиллерия поразила цели. После этого разведка запросила еще один удар по позициям ВСУ.

В ночь на 8 июля источник, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщил, что союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками.

Ранее, 4 июля, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы Луганской Народной Республики (ЛНР) работают в районе Северска, куда отошли украинские войска из Лисичанска.

В то же время в сторону Северска в ДНР выдвинулись первые боевые подразделения шестого казачьего полка ЛНР.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022