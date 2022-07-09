Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 июля

Облачность с прояснениями и кратковременный дождь. Такая погода ожидает москвичей в субботу, 9 июля, передает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +25…+27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов. В отдельных районах и днем, и ночью ожидается гроза.

Прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 3–8 м/с днем и юго-восточный ветер ночью со скоростью 5–10 м/с, с порывами при грозе до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 746–749 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 49–82%.

Ранее, 8 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что все выходные в Москве будут идти грозы и ливни. В субботу, 9 июля, как отметил синоптик, выпадет в районе 2–3 мм осадков, в воскресенье — до 7–8 мм.

Кроме того, по словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, ливни и грозы не помешают жаркой погоде в выходные в столице.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что июль в столице достаточно теплый, но неоднородный. Жарких периодов всё же будет больше, чем облачных и прохладных, в августе температурный фон также будет выше нормы, добавил он.