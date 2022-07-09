В Анапе на пляже упал электрокар с пассажирами

Ребенок пострадал при опрокидывании электрокара на пляже в Анапе. Видео произошедшего 8 июля опубликовал местный Telegram-канал.

Судя по кадрам, электрокар двигался на небольшой скорости. Затем, видимо, разворачиваясь, он поехал задом и, не рассчитав скорость и траекторию, опрокинулся с тротуара на обочину.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне, 7 июля, восемь человек, в том числе и один ребенок, пострадали при аварии с участием экскурсионного автобуса на Красной Поляне в Сочи.